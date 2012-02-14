〔美国财政〕奥巴马寻求提高富人红利税税率,以降低赤字

美国个股：星巴克押注意大利，计画开设超高档咖啡店Roastery
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
路透华盛顿2月13日电---美国总统奥巴马在选举年提出的2013年预算中要求大幅提高红利税,令投资者感到意外.这较他此前的税务提议改动颇大,会引燃派发红利企业的怒火.
年收入超过250,000美元的家庭将发现,明年应付红利税率最高将增至近40%,与2013年生效的所得税最高税率相当.目前所得税最高税率为35%.
奥巴马政府称,政策调整的原因在於需要资金来降低政府的预算赤字,以及让税制更加合理.
"必须作出选择,"奥巴马政府一名高级官员对记者表示,解释政府希望通过提高对富人的税率,在10年时间内增加逾2,000亿美元的收入.
奥巴马再次建议将富人长期资本所得税税率从目前的15%提高至20%.他此前还曾试图将红利税设为20%.
他周一将计划递交国会,可能不怎麽受欢迎,多数项目今年不大可能成为法律,包括提高红利税.(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
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