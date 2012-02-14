〔美国财政〕奥巴马寻求提高富人红利税税率,以降低赤字

路透华盛顿2月13日电---美国总统奥巴马在选举年提出的2013年预算中要求大幅提高红利税,令投资者感到意外.这较他此前的税务提议改动颇大,会引燃派发红利企业的怒火.

年收入超过250,000美元的家庭将发现,明年应付红利税率最高将增至近40%,与2013年生效的所得税最高税率相当.目前所得税最高税率为35%.

奥巴马政府称,政策调整的原因在於需要资金来降低政府的预算赤字,以及让税制更加合理.

"必须作出选择,"奥巴马政府一名高级官员对记者表示,解释政府希望通过提高对富人的税率,在10年时间内增加逾2,000亿美元的收入.

奥巴马再次建议将富人长期资本所得税税率从目前的15%提高至20%.他此前还曾试图将红利税设为20%.

他周一将计划递交国会,可能不怎麽受欢迎,多数项目今年不大可能成为法律,包括提高红利税.(完)