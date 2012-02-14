《中国报摘》--金融时报2月14日

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
* 头版头条:
--记者撰文指出,当前金融租赁可成为许多小微企业借道融资的很好方式.因租赁公司可以好的设备和高效的生产线为基础,为小微企业提供银行不太可能提供到的高效融资服务,实行与银行差别化经营.
* 其他:
--中国光大集团董事长唐双宁称,今年将积极寻找合适窗口推进光大银行(601818.SS)H股上市,同时适应资本监管要求,积极探索多渠道补充资本的途径.(完)
--整理 谢衡; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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