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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 08:12 BJT

《中国报摘》--金融时报2月14日

* 头版头条:

--记者撰文指出,当前金融租赁可成为许多小微企业借道融资的很好方式.因租赁公司可以好的设备和高效的生产线为基础,为小微企业提供银行不太可能提供到的高效融资服务,实行与银行差别化经营.

* 其他:

--中国光大集团董事长唐双宁称,今年将积极寻找合适窗口推进光大银行(601818.SS)H股上市,同时适应资本监管要求,积极探索多渠道补充资本的途径.(完)

--整理 谢衡; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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