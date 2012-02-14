〔中国个股〕中国建筑近期将发行30亿元私募中期票据,期限三年--IFR

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透2月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份(601668.SS)已委任中信证券(600030.SS)独家主承销其总额30亿元人民币（4.77亿美元）私募中期票据，期限3年，料在此後几周推出。
该期票据和发行人同为AAA级信用评级。公司曾於去年3月和7月分别以5.65%以及5.44%的票息发行60亿元及40亿元公募中票。(完)
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--整理 张喜良
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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