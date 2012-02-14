〔中港个股〕中国铝业完成20亿元三年期私募中票发行,利率4.96%--IFR

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透2月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国铝业股份(601600.SS)(2600.HK)已完成发行20亿元人民币（3.17亿美元）私募中票，期限为3年，利率在4.96%，由农业银行(601288.SS)(1288.HK)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)主承销。
中铝上次是在2011年9月，发行50亿元5年期公募中票（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），定价在5.86%。国开行[CHDB.UL]任发行簿记管理人和主承销商，中国银行(3988.HK)(601988.SS)任联席主承销商。中诚信给予本期票据和发行人主体同为AAA级信用评级。
而在境外市场，中铝全资子公司中国铝业香港计划在海外发行不超过12亿美元的美元债券，期限不超过10年，募集资金将用於投资海外项目。(完)
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--整理 张喜良
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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