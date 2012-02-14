《热点透视》希腊骚乱并非仅仅是一个希腊的问题

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon/Neil Unmack; 编译 侯向明

路透伦敦2月13日电---希腊国会批准了又一项撙节措施.欧元区国家政府和全球投资者或可因此假装目前一切良好.包含民间债权人减计及新公共注资的希腊改革协议,应能够带领该国债务回归到一个可持续水准.但这有点儿一厢情愿.欧洲领导人因市场出现稍许缓解而怯懦地松了口气,他们期望自身最终能够免于受到希腊问题的波及.

在某种程度上他们确实做到了.希腊撙节措施表决通过,欧元区其他财政困难国家近几周来逐步缓解的紧张情势更进一步获得释放.西班牙和意大利公债收益率(殖利率)以回落至接近可以承受的水准.葡萄牙公债收益率本月亦下滑3个百分点,此前由於市场担心葡萄牙或重蹈希腊的覆辙,该收益率在1月底一度飙升.

但希腊和欧洲仍远未脱离危险.雅典发生骚乱,同时该国政治领导人正把其精力放在开除那些胆敢投下反对票国会议员.这就暴露了希腊的主要问题:任何党派的政府都无力执行该撙节决定.债权人对於新政府计画及各项改革方案有所坚持,但在此同时也承认该国缺乏一个行之有效的政府机制来执行撙节计划,这听来不免有些悲凉.

如果危机没有蔓延,那麽通常的判断应该是欧元区能够承受希腊的无序违约或希腊单边退出欧元区.希腊经济规模很小,在目前协议达成後,民间债权人蒙受更大损失的空间不多,而且银行亦正在接受重组.但希腊仍有约1,500亿欧元的公共债务,如果其退出欧元区,那麽欧元体系对希腊央行还有着1,090亿欧元的曝险部位.这还没有考虑最新撙节计划可能导致的负面影响.

欧元区正在争取时间,和以往一样.欧元区需要确保能够利用这段时间来帮助希腊摆脱目前的死亡漩涡.(完)