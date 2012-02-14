《中国报摘》--其他报纸重要消息2月14日(I)

**上海证券报**

--截止去年9月末,全国地方政府融资平台的贷款余额为9.1万亿元,其中已退出平台,纳入一般公司类贷款管理的余额为近3万亿元,其余仍按平台贷管理的余额约为6万亿元.平台贷的抵质押担保整改率已达65%,意味着至少有65%的平台贷款是安全的.

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,即使中国经济遇到困难阻碍,今年也不会出现债务大开闸,信贷大放水的现象.

**人民日报**

--《全国现代农业发展规划》首次提出,到2015年中国粮食综合生产能力达到5.4亿吨以上、耕种收综合机械化水平达到60%、农业科技进步贡献率超过55%，农业灌溉用水有效利用系数达到0.53等内容;到2020年,现代农业建设要取得突破性进展,主要农产品优势区基本实现农业现代化.

--财政部、国家税务总局近日发出通知,为减轻纳税人负担,自2011年12月1日起,增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费,这两项费用可在增值税应纳税额中全额抵减.

--从2月18日开始,全国70万家企业将在统一的数据采集和处理平台上,通过互联网直接向国家数据中心或国家认定的省级数据中心报送统计数据.这是中国统计生产方式的重大变革.

**第一财经日报**

--遭紧急叫停8个月的天猫(淘宝商城)医药馆有望重新开张.医药馆某医药公司高管表示,已收到通知,药监局已签字放行,正式开业计划在在2月28,29日两天.

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露,中国农业发展银行入股重庆兴农融资担保公司一事有望在年内敲定.这将是农发行首次入股担保公司,其投资额将为30亿元.

--明天系旗下的新时代证券与西藏同信证券正商讨合并事宜,具体方案有望下半年推出.业内人士认为,合并一旦成行,其意图或许剑指上市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/谢衡; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]