欧洲经济指标预测--2月14日-2月21日****

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透2月14日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月13日当周----------------------------------
2月14日(二)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 负17 负16
0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较前季) 第四季 -- 持平
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% +0.4%
(较上年同期) +3.6% +4.2%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.1% +4.8%
扣除贷款的RPI(较前月) -0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.2% +5.0%
1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -1.2% -0.1%
(较上年同期) -1.0% -0.3%
1000 德国ZEW景气判断指数 2月 负12.0 负21.6
现况指数 正30.0 正28.4
2月15日(三)
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -0.1% +0.3%
0700 德国GDP(较上季) 第四季 -0.3% -0.25%
(较上年同期) +1.9% +3.0%
0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -0.5% -0.2%
(较上年同期) -0.3% +0.2%
0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 增加0.3 增加0.12
按照ILO计算的失业率 12月 8.5% 8.4%
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差69
1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 -0.3% +0.2%
(较上年同期) +0.7% +1.4%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负50.1
2月16日(四)
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差3.86
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差15.81
2月17日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.4%
(较上年同期) +3.2% +4.0%
0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 -- 盈余10
经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字18
净投资流动(亿欧元) -- 流出45
0930 英国零售销售(较前月) 1月 -0.4% +0.6%
(较上年同期) +0.5% +2.6%
--------------------------------2月20日当周---------------------------------
2月20日(一)
0745 法国企业景气指数 2月 -- 91
0900 意大利工业订单(较前月) 12月 -- +0.10%
(较上年同期) -- -0.70%
工业销售(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.20%
2月21日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差0.02
0930 英国公共部门收支(亿英镑) 1月 -- 短差228.9
公共部门净借款(亿英镑) -- 107.9
1500 欧元区消费者信心指数 2月 -- 负20.60 (完)
--编译 程琳;审校 张荻
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还