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市场报道 | 2012年 2月 14日 星期二 08:31 BJT

〔英国数据〕英国1月房价进一步下降,但前景改善--RICS

路透伦敦2月14日电---英国皇家测量师学会(RICS)周二公布调查显示,截至1月的三个月英国房价进一步下跌,但测量师对未来数月房价看法的悲观程度大幅缓解.

RICS经季节调整後的1月房价差值为负16,与前月持平,这是2010年7月以来最高读值.此前分析师预估1月房价差值降至负17.

伦敦仍表现优异,该地区整体房价强劲上升.

对未来三个月房价预估的差值从12月的负23升至负15,为2011年7月来最高.预计房价在一年时间内将下跌的测量师数量锐减,该差值从负19升至负4.

"房产市场仍存在很多问题,"RICS发言人Michael Newey说,"英国大部分地区的房价仍在下降,但对未来房价预期的悲观程度有所减轻."(完)

--编译 杜明霞;审校 王兴亚

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