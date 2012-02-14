〔英国数据〕英国1月房价进一步下降,但前景改善--RICS

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透伦敦2月14日电---英国皇家测量师学会(RICS)周二公布调查显示,截至1月的三个月英国房价进一步下跌,但测量师对未来数月房价看法的悲观程度大幅缓解.
RICS经季节调整後的1月房价差值为负16,与前月持平,这是2010年7月以来最高读值.此前分析师预估1月房价差值降至负17.
伦敦仍表现优异,该地区整体房价强劲上升.
对未来三个月房价预估的差值从12月的负23升至负15,为2011年7月来最高.预计房价在一年时间内将下跌的测量师数量锐减,该差值从负19升至负4.
"房产市场仍存在很多问题,"RICS发言人Michael Newey说,"英国大部分地区的房价仍在下降,但对未来房价预期的悲观程度有所减轻."(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还