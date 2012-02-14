〔中国金融〕监管层拟扩大超额贷款损失准备计入附属资本的规模--报载

路透北京2月14日电---中国银行业资本金压力有望得到进一步缓解.中国证券报周二报导,新版《商业银行资本管理办法》正研究扩大超额贷款损失准备计入附属资本的规模,银行资本充足率或因此获提升.

报导援引消息人士称,新办法可能将超额拨备覆盖率的起点从此前确定的150%调整为100%,即超额拨备覆盖率超过100%以上部分所对应那部分资金均作为超额贷款损失准备,可用来补充附属资本.

据中证报测算,以2011年半年报数据为基数,经调整後,16家上市银行资本充足率有望提升0.3个百分点左右.其中农业银行资本充足率将有较大幅度提升.

该消息人士称,新规仍保留巴塞尔协议三规定的超额损失拨备计入二级资本不超过风险加权资产的1.25%上限规定.

监管人士透露,新办法最快有望7月开始实施,起草组正在做最後修订."目前有银行已对超额拨备进行提前测算和调整,超额拨备对附属资本贡献最早有望在今年商业银行披露的中期业绩中有所体现."他称.

根据商业银行年报披露显示,此前附属资本包括贷款损失一般准备、长期次级债务、可转换公司债券和其他附属资本.

而据该消息人士,调整之後,在附属资本中,贷款损失一般准备将从附属资本剔除,而将超额贷款损失准备计入附属资本金.

为应对经济下滑和金融层面不确定性,银行业金融机构拨备覆盖率一直在稳步提升.银行业金融机构拨备覆盖率从2010年四季度的217%提升到2011年三季度末的270%以上,这一数据可能在年末继续得到较大幅度提升.

此前亦有媒体报导称,银监会将适度放松即将实施的新资本监管要求,如将个人经营性贷款,以及小微企业贷款的风险权重下调等.

中国银监会去年发布了更加严格的中国版"巴塞尔协议Ⅲ",其中包括系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低於11.5%和10.5%;核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为5%、6%和8%;贷款拨备率不低於2.5%等.并要求资本充足率的过渡期为2012年初开始实施,2016年底达标.[ID:nCN1781445] (完)