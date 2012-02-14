〔中国证券〕场外市场建设框架浮出水面,涵盖新三板及柜台交易--报载

路透上海2月14日电---中国证券报周二援引消息人士透露,场外市场建设框架浮出水面,不仅包括新三板,还将涵盖柜台交易业务.

报导并称,待上述方案成熟後,由10家左右券商组成的试点第一梯队将在试点省份与地方政府合作搭建区域性柜台交易平台,为小微企业纾困.

在目前场外市场的草案框架中,企业上柜的门槛极低,仅需要满足存续期满一年、风险可控、具备持续盈利能力等条件,而且无需监管部门审核,只要把关的券商点头即可上柜.对於那些规模小、贷款难、资质不足以上市的企业而言,通过上柜融资将成为最实际的融资途径.

"目前场外市场建设的思路已与以往大不一样,柜台交易将发挥重要作用,走的步伐更快.待柜台交易破题後,新三板再同步推进,"报导引述接近监管层的市场人士表示.

"以柜台交易为基础的场外市场建设基本是另起炉灶,"一券商人士称,具体的操作流程将是试点券商以省为单位,接受本省企业的股权上柜申请.对於上柜申请,券商需要进行尽职调查并出具上柜推荐书和上柜说明书.如果申请企业的资质被试点券商认可,其股份将在履行签约手续後,正式上柜转让交易.

参与首批试点的入围券商多数都是地方性券商,在某个省极具发言权,从而减小在地方推行试点的阻力.

而未来试点券商的柜台交易均将在中国证券业协会搭建的OTCBB系统内运行,试点扩大或统一监管并非难题,而暂无动静的新三板有望在参照柜台交易的试点经验基础上并行推进.

在2012年全国证券期货监管工作会议上,证监会主席郭树清曾指出,"以柜台交易为基础,加快建立统一监管的场外交易市场,为非上市股份公司提供阳光化、规范化的股份转让平台."

场外交易即是在证券交易所交易大厅以外进行的各种证券交易活动的总称,中国已经存在的股权代办转让系统即"三板市场",属於场外交易市场的雏形阶段.目前,上海、天津、重庆等地正积极推进股权托管中心的建设,它们或将成为建设统一场外市场的重要基础.

中国在1998年前曾有一个初具规模的场外交易市场.但由於1998年东南亚金融危机的影响,场外市场全部被关闭.目前深圳证交所已建立中小企业板和创业板,已经吸引共400多家企业上市融资,但相对全国数千万家的中小企业而言,仍是杯水车薪.(完)