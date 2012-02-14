日本已公布经济指标--2012/2/14

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.6%-p +1.7%-r 3月7日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.4% -0.3% 3月1日 --
全国核心CPI(y/y) 12月 -0.1% -0.2% 3月1日 --
工业生产(m/m) 12月 +3.8%-r -2.7%-r 2月28日 --
失业率 12月 4.6%-@ 4.5%-@ 3月1日 --
贸易收支(亿日圆) 12月 逆差2,051 逆差6,847 2月19日 --
所有家庭实质支出(y/y) 12月 +0.5% -3.2% 3月1日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 王丽鑫
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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