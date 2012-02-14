〔中国金融〕中投董事长对获央行注资传闻仅回应称"关注年报"--报载

路透北京2月14日电---针对媒体报导中国主权财富基金--中投公司(CIC)获得中国央行注资500亿美元一事,中投董事长兼首席执行官楼继伟未予置评,仅回应称可关注中投年报.

此前国内媒体报导称,2012年元旦前,中投公司获得了中国人民银行500亿美元注资的批准,资金陆续到账,春节後该笔资金大部分已经拨入中投公司旗下国际投资平台--中投国际有限公司的账户.

上海证券报周二引述楼继伟在某论坛间隙时的话称,"请关注中投的年报",但未透露更多细节.

去年底时两位消息人士对路透表示,中投公司近期将获至多500亿美元外汇注资,以为其海外投资筹集新一轮的资金支持;注资方案不会是单纯的一笔注资,会包括中投获取外汇资金的长效机制及汇金公司未来的安排.[ID:nCN1304002]

中投公司的初始注册资本金为2,000亿美元,是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买等额外汇储备注入形成;其中用於境外投资的部分约1,100亿美元,已经全部配置完毕.(完)