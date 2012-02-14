〔日本股市〕盘初小幅下跌,投资者担心希腊债务协议

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月14日电---日本股市日经指数周二盘初下降,投资者担心希腊能否恪守承诺进行改革,获得第二批救助来避免无序违约.
日经指数.N225下跌0.2%,报8,979.92点;东证股价指数.TOPX亦下降0.2%%,报780.38点.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
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金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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