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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 08:26 BJT

〔日本股市〕盘初小幅下跌,投资者担心希腊债务协议

路透东京2月14日电---日本股市日经指数周二盘初下降,投资者担心希腊能否恪守承诺进行改革,获得第二批救助来避免无序违约.

日经指数.N225下跌0.2%,报8,979.92点;东证股价指数.TOPX亦下降0.2%%,报780.38点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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