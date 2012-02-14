〔金砖国家〕2月13日股汇市收盘纵览

路透2月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月13日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升1.04%,报1,053.00点.

中国股市:沪综指近收平,1月信贷逊预期,政府表态坚持房地产调控以及大盘新股启动发行等利空消息云集,打压市场人气,地产股领跌大盘.分析人士预计,沪综指短线出现调整的可能性较大.沪综指.SSEC收报2,351.855点,跌0.126点,或0.01%;沪市A股成交额减至776亿元人民币,上个交易日为820亿元.[.SSCN]

香港股市:小幅收高,因希腊议会通过撙节议案提振亚洲的风险资产需求,不过中资地产股表现不佳,因市场担心该板块今年迄今的巨大涨幅似乎过度.恒生指数.HSI收盘升0.50%至20,887.4点,保持在21,000点下方,上周四次上攻该水平未果.同时21,000点也是恒指250日移动均线切入位.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收涨.中国副主席习近平今起访问美国,市场高度关注有关人民币汇率方面的议题,不过中国维持稳定基调不改,短期内人民币即使升值亦料空间有限.[CNY/CN]

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印度股市:小幅收高0.14%,盘中交投震荡,希腊实现稳定的期望改善全球风险胃纳,并抵消了国内企业财报疲弱的影响.指标BSE指数.BSESN上涨24.15点收於17,772.84,约三分之二的成分股上扬.[.BO]

印度汇市:活跃的美元流入刺激印度卢比上涨,此前希腊向获得避免违约所需的援助资金更进一步,令冒险意愿升温.不过交易商称,国内炼油商以及部分黄金进口商的美元买盘限制了卢比的涨势.卢比兑美元INR=D2收报49.19/20,强於周五收盘的49.40/41.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1645.940点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升2.53%,报881.33点.[ID:nL5E8D98KX]

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.6%,报29.9000卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.24%,报39.5742卢布.

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巴西股市:拉美股市录得近两周来最大涨幅,此前希腊通过撙节措施,缓和了出现无序违约的担忧,并刺激对风险资产的需求.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP终止三日连跌,大涨2.65%至65,691.53点,创12月20日以来最大单日百分比涨幅.[ID:nL2E8DDGZY]

巴西汇市:巴西雷亚尔走坚至三个半月高点,引发干预担忧.希腊议会批准获得援助所需的撙节措施,提振投资者对全球范围风险资产的兴趣,扶助雷亚尔从上周录得的两个月最大单周跌幅中反弹.雷亚尔兑美元BRBYBRL=上涨0.71%至1.7145,创10月底以来收盘高位.[ID:nL2E8DDANQ]

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南非股市:收升1%,资源类股领涨.综合指数.JALSH升0.9%,报34,207.43点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高1%,报30,530.87点.[.J][ID:nL5E8DD68G]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨,但部分回吐稍早涨幅,因市场存在不确定性,投资者仍在等待解决希腊债务困局的方案.兰特兑美元ZAR=D3早盘一度上涨1.2%至日高7.6440,但到1551GMT时回落至7.7050,较周五纽约收盘价7.7395上涨0.45%.[ZAR/][ID:nL5E8DD6Q9](完)