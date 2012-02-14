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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 08:35 BJT

〔韩国股市〕在银行股带领下盘初微跌,韩亚金融下挫1.37%

韩亚金融集团股价下挫1.37%,KB金融集团(105560.KS)下跌1.03%.

STX Offshore 067250.KS股价上涨3%,因其赢得一笔油轮订单.

0007GMT,综合股价指数.KS11下跌0.16%,至2,002.47点.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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