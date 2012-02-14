〔韩国股市〕在银行股带领下盘初微跌,韩亚金融下挫1.37%

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
韩亚金融集团股价下挫1.37%,KB金融集团(105560.KS)下跌1.03%.
STX Offshore 067250.KS股价上涨3%,因其赢得一笔油轮订单.
0007GMT,综合股价指数.KS11下跌0.16%,至2,002.47点.(完)
--编译 许娜;审校 王丽鑫
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选