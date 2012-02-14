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货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 07:49 BJT

〔澳洲数据〕2月WESTPAC-MI消费者信心指数上升,因家庭对前景更加乐观

路透悉尼2月15日电---澳洲一项衡量消费者信心的重要指标在2月连续第二个月上升,因为澳洲家庭对经济前景和其自身财务状况的看法更加乐观,即使澳洲央行再度按兵不动.

Westpac Bank(WBC.AX)和Melbourne Institute公布的对1,200名受访者进行的调查结果显示,其2月消费者信心指数较前月上升4.2%至101.1,显示持乐观看法的人终於超过持悲观看法者.

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