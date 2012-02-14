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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 08:45 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月14日-2月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月14日(二)

华盛顿--美国总统奥巴马会晤中国国家副主席习近平.

布鲁塞尔--欧元集团工作小组会议.

北京--中国-欧盟峰会.

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会举行非利率政策会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会(至2月15日).

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100).

2月15日(三)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

北京--中国-欧盟峰会(最後一日).

华盛顿--中国国家副主席习近平会晤美国副总统拜登.

印度布巴内斯瓦尔奥里萨邦--印度央行总裁苏巴拉奥发表讲话(1300).

第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行发表1月24日议息会议记录(1300).

墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.

2月16日(四)

俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)财长副手及央行副手会议(至2月17日).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)就竞争议题举行全球论坛(至2月17日).

尼科西亚--欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯就"主权债务危机"发表演说(1700).

2月17日(五)

巴黎--经济合作暨发展组织就竞争议题举行全球论坛(最後一日).

新加坡--新加坡副总理兼新加坡财政部长尚达曼公布2012财年预算声明(0500).

印度巴特那--印度央行总裁苏巴拉奥发表讲话(1130)

俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织财长副手及央行副手会议(最後一日).

2月20日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议(1600).

2月21日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议(0700).

香港--亚太经合组织(APEC)工商咨询理事会首次会议(至2月24日).

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.

华沙--波兰央行举行货币政策理事会会议(没有利率声明宣布计划).

日内瓦--世贸组织贸易政策评估机构在土耳其召开会议(至2月23日).

伦敦--第七届经济小组年度讨论会,主题为"2012年乌克兰经济前景"(1830).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李爽;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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