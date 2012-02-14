《新兴市场重要经济事件预告》--2月14日-2月21日

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
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2月14日(二)
华盛顿--美国总统奥巴马会晤中国国家副主席习近平.
布鲁塞尔--欧元集团工作小组会议.
北京--中国-欧盟峰会.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会举行非利率政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会(至2月15日).
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100).
2月15日(三)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
北京--中国-欧盟峰会(最後一日).
华盛顿--中国国家副主席习近平会晤美国副总统拜登.
印度布巴内斯瓦尔奥里萨邦--印度央行总裁苏巴拉奥发表讲话(1300).
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行发表1月24日议息会议记录(1300).
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
2月16日(四)
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)财长副手及央行副手会议(至2月17日).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)就竞争议题举行全球论坛(至2月17日).
尼科西亚--欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯就"主权债务危机"发表演说(1700).
2月17日(五)
巴黎--经济合作暨发展组织就竞争议题举行全球论坛(最後一日).
新加坡--新加坡副总理兼新加坡财政部长尚达曼公布2012财年预算声明(0500).
印度巴特那--印度央行总裁苏巴拉奥发表讲话(1130)
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织财长副手及央行副手会议(最後一日).
2月20日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1600).
2月21日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议(0700).
香港--亚太经合组织(APEC)工商咨询理事会首次会议(至2月24日).
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行举行货币政策理事会会议(没有利率声明宣布计划).
日内瓦--世贸组织贸易政策评估机构在土耳其召开会议(至2月23日).
伦敦--第七届经济小组年度讨论会,主题为"2012年乌克兰经济前景"(1830).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李爽;审校 戴素萍
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金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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