美国加州北部发生里氏5.3级地震(更新版)

美国个股：星巴克押注意大利，计画开设超高档咖啡店Roastery
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
(本文由路透中文网编译提供)
(新增细节)
路透华盛顿2月13日电---美国地质调查局称，美国加州北部周一发生里氏5.3级地震。
美国地质调查局最初称震级为里氏5.7级。本次地震的震中位於俄勒冈州南部城市Weitchpec以西6英里（10公里）的偏远地带，震源深度仅20.4英里（33公里）。
目前尚无损失报告。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。