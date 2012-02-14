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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 09:19 BJT

美国加州北部发生里氏5.3级地震(更新版)

(本文由路透中文网编译提供)

(新增细节)

路透华盛顿2月13日电---美国地质调查局称，美国加州北部周一发生里氏5.3级地震。

美国地质调查局最初称震级为里氏5.7级。本次地震的震中位於俄勒冈州南部城市Weitchpec以西6英里（10公里）的偏远地带，震源深度仅20.4英里（33公里）。

目前尚无损失报告。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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