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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 11:10 BJT

〔新债招标〕中国国开行七年固债利率3.94%,浮息债利差70bp--业内人士

路透上海2月14日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的七年期固息金融债,中标利率为3.94%,略高於此前的市场预期均值3.90%.

业内人士并透露,同时招标发行的七年期浮息债(一年定存基准),中标利差70个基点(bp),基本符合69bp的预测均值.

本次招标的国开行今年第七期和八期金融债,具体条款如下:

第7期 第8期

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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/固息 七年/浮息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日/起息日 2月16日 2月21日

发行期 2月15日-2月16日 2月15日-2月21日

上市日 2月22日 2月27日

基本承销额 有 有

付息频率 按年付息 按年付息

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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