〔中国经济〕2015年海水淡化能力拟达220-260万立方米/日--国务院

路透北京2月14日电---中国国务院办公厅日前发布文件称,将实施对海水淡化产业的财税、金融和价格等多重支持政策,使海水淡化能力到2015年达到220-260万立方米/日.

中国政府网刊登的"关於加快发展海水淡化产业的意见"称,到2015年,海水淡化对海岛新增供水量的贡献率将达到50%以上,对沿海缺水地区新增工业供水量的贡献率达到15%以上.

此外海水淡化原材料、装备制造自主创新率将达到70%以上;并将建立较为完善的海水淡化产业链,关键技术、装备、材料的研发和制造能力达到国际先进水平.

"我国是淡水资源缺乏的国家,人均水资源拥有量低,且时空分布不均."意见称,发展海水淡化产业,对缓解沿海缺水地区和海岛水资源短缺,促进中西部地区苦咸水、微咸水淡化利等具有重要意义.

意见指出,将鼓励金融机构在风险可控和商业可持续的前提下,创新信贷品种和抵质押方式,加大对海水淡化项目的信贷支持.

同时,支持符合条件的海水淡化企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金,拓展融资渠道.引导民间资本合理、规范地进入海水淡化产业.

财税政策方面,中央预算内将投资积极支持实施海水淡化重点示范工程和以市政供水为主要目的的海水淡化工程项目.

此外,将在沿海地区特别是沿海缺水地区和海岛,加快建立能够反映资源稀缺性、科学合理的水价形成机制,提高供水企业使用海水淡化水的积极性.

中国亦将鼓励有条件的地区建立海水淡化产业基地;并到2015年建成两个日产能5-10万吨的国家级海水淡化重大示范工程.(完)

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