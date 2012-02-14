〔中国个股〕中国北车子公司与曼谷轨交签署合作协议,後者将首选其车辆

路透上海2月14日电---中国轨道交通装备制造商--中国北车股份有限公司601299.SS周二公告称,控股子公司长春轨道客车股份有限公司与泰国曼谷轨道交通公司(BTSC)签署战略合作协议,BTSC将首选向长客股份采购车辆.同时,双方希望共同合作来开发泰国新的商机.

中国证券报同日报导指出,这是中国轨道车辆装备制造企业首次与国外用户直接签订车辆定向采购并共同开发未来市场的战略合作协议.

"目前海外出口营业收入占公司总营业收入的20%,我们希望未来5年这一比例可以逐步提高至30%甚至30%以上."报导援引长客股份董事长董晓峰称.

曼谷轨道交通公司正在投标当地政府组织的几个车辆采购项目,其中包括为曼谷绿线、曼谷绿线北延伸线、曼谷绿线南延伸线以及曼谷LRT线等项目累计200辆车.

报导引述泰国曼谷市副市长提拉崇称,未来20年曼谷规划城市轨道交通里程491公里,未来30年将再扩展300公里.这意味着曼谷的轨道交通发展未来将达到类似北京、上海等大型城市的规模,曼谷未来轨道交通市场蕴藏着巨大潜力.(完)