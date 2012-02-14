《中国债券市场每日交易备忘》--2月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多200亿元人民币七年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值为3.90% 国开行至多200亿元七年期浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值为69bp 武汉港务集团3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),浦发银行及中国银行主承 中国电信集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行及农业银行主承 中国电信集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),交通银行及民生银行主承 山东魏桥创业集团10亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 保利协鑫4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中信银行和中国银行主承 上海外高桥集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),交通银行主承 四川水电投资经营集团4.6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 淮南产业发展投资公司9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180199,票面利率8.49% 财政部280亿元一年期固息国债120002,票面利率2.87% 重庆粮食集团1亿元一年期短融041258001,票面利率7.20% 华电国际( 600027.SS )( 1071.HK )15亿元一年期短融041251003,票面利率4.68% ============================================================================== 三、缴款: 民生银行( 600016.SS )( 1988.HK )300亿元五年期固息金融债1208001,票面利率4.30% 广汇汽车服务公司10亿元一年期短融 江西高速投资集团30亿元一年期短融041256003,票面利率4.68% 兖矿集团22亿元五年期中票 厦门海翼集团10亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 宁波交通投资控股公司3亿元一年期短融1181046到期兑付,票面利率4.88% 国开行100亿元五年期固息债110205付息,票面利率4.04% 武汉经济发展投资公司5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180024付息,票面利率5.67% 中国船舶工业集团15亿元五年期中票1182022付息,票面利率5.25% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --今年伊始中国CPI再度反弹,表明通胀压力仍不容小觑.不过国家发改委价格司副司长周 望军周一表示,2月CPI涨幅预计可回落到4%以内,甚至达到3%左右,且上半年若无特殊因素,或 维持该水平徘徊.[ID:nCN1385782] --针对媒体报导中国主权财富基金--中投公司(CIC)获得中国央行注资500亿美元一事,中 投董事长兼首席执行官楼继伟未予置评,仅回应称可关注中投年报.[ID:nCN1386912] --消息人士透露,中国最新一版《商业银行资本管理办法》正在做一些调整和修改,新办法 最快有望7月开始实施.其中,正在研究扩大超额贷款损失准备计入附属资本的规模.如果该调 整最终能够实施,此举将增厚银行业附属资本金. --截止去年9月末,全国地方政府融资平台的贷款余额为9.1万亿元,其中已退出平台,纳 入一般公司类贷款管理的余额为近3万亿元,其余仍按平台贷管理的余额约为6万亿元.平台贷 的抵质押担保整改率已达65%,意味着至少有65%的平台贷款是安全的. --全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,即使中国经济遇到困难阻碍,今年也不会出现 债务大开闸,信贷大放水的现象. 国家统计局2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 边竞/曾菱; 审校 曹巍浩/李宏薇