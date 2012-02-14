〔中国新股〕吉视传媒A股发行价格落于区间上限7元,募资19.6亿元

路透上海2月14日电---中国有线网络运营商--吉视传媒股份有限公司周一晚间公告称,本次A股首次公开发行(IPO)的发行价格区间为7.0元人民币,落于发行价格区间的上限,公司募集资金额达19.6亿元.

以2010年业绩计算,本次发行价对应的市盈率(摊薄後)为37.19倍.其主承销商中信证券(600030.SS)(6030.HK)的价值分析报告预估,吉视传媒的合格价值区间为7.8-9.1元.

吉视传媒本次将发行2.8亿股,其中网上发行为2.24亿股,其余网下发行.包括中国人寿资产管理公司、南方基金等八家机构获得网下配售,其合计申购股数为8,000万股,超额认购0.43倍;网上发行中签率为2.33%.

本周三所有申购资金将解冻,发行後公司将在上海证券交易所上市.

据招股意向书,该公司此次IPO募集资金将全部投入数字电视网络建设项目以及以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目,两项目总投资27.39亿元人民币.

发行前该公司总股本为11.18亿股,吉林电视台拥有51.25%股权,其余股东均为省内地方广电局或广电中心.2011年上半年该公司实现净利1.18亿元,每股收益0.11元;2010年全年共实现净利2.72亿元,同比增长100.51%,每股收益0.24元.

吉视传媒拥有吉林省有线电视网络的独家经营权,服务用户近400万户,形成广播电视基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和基於有线电视网络的网络服务业务.

在中国三网融合的推广阶段(2013-2015年),吉视传媒计划进入增值电信业务,当然其未来亦将面临潜在竞争对手,如中国电信(0728.HK)等电信运营商的IPTV(网络电视).

目前已有电广传媒(000917.SZ)、歌华有线(600037.SS)、东方明珠600832.SS、广电网络(600831.SS)等有线电视传媒企业在国内A股市场上市,涉及湖南、北京、上海、陕西等地的有线网络.2011年中央提出深化文化体制改革,业内预期未来文化传媒公司上市将加速.(完)