〔美国能源〕最近一周美国汽油价格上涨4.1美分,为9月中以来最高

美国个股：星巴克押注意大利，计画开设超高档咖啡店Roastery
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
路透2月13日电---美国能源部称,截止周一美国无铅汽油价格涨4.1美分至每加仑3.52美元.目前价格为9月中以来最高.
美国原油价格在过去一周涨幅超过3美元,周一报约每桶100美元.
最近一周柴油零售价上涨8.7美分至每加仑3.94美元,较上年同期涨40.9美分.(完)
--编译 孙茉莉;审校 吴云凌
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。