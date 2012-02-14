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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 09:10 BJT

〔美国能源〕最近一周美国汽油价格上涨4.1美分,为9月中以来最高

路透2月13日电---美国能源部称,截止周一美国无铅汽油价格涨4.1美分至每加仑3.52美元.目前价格为9月中以来最高.

美国原油价格在过去一周涨幅超过3美元,周一报约每桶100美元.

最近一周柴油零售价上涨8.7美分至每加仑3.94美元,较上年同期涨40.9美分.(完)

--编译 孙茉莉;审校 吴云凌

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