〔新加坡个股〕星展银行中国区员工数今年将增加25%--中国区CEO

美国个股：星巴克押注意大利，计画开设超高档咖啡店Roastery
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
路透上海2月14日电---东南亚最大的银行--新加坡星展银行(DBSM.SI)(中国)有限公司行政总裁(CEO)张在荣周二表示,今年中国区员工数将增加25%,达到2,000人.
他是在该行的新闻会上做上述表示的.
星展集团控股有限公司及星展银行主席佘林发(Peter Seah)此前在台北曾表示,预估今年大中华区占营收比重将达三分之一(33.3%),去年为30%.他认为,今年全球经济成长动能减缓,银行营运较不看好,"惟亚洲表现将优於欧美市场,希望做得比去年好."
上周星展集团公布2011年业绩,全年获得净利30.4亿坡元,同比上升15%,其盈利首次突破30亿坡元大关.因受惠于业务增长与客户交易收入增加,推动其总收入创新高至76.3亿坡元.(完)
--发稿 林琦; 撰写 李宏薇; 审校 张喜良
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。