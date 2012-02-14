〔新加坡个股〕星展银行中国区员工数今年将增加25%--中国区CEO

路透上海2月14日电---东南亚最大的银行--新加坡星展银行(DBSM.SI)(中国)有限公司行政总裁(CEO)张在荣周二表示,今年中国区员工数将增加25%,达到2,000人.

他是在该行的新闻会上做上述表示的.

星展集团控股有限公司及星展银行主席佘林发(Peter Seah)此前在台北曾表示,预估今年大中华区占营收比重将达三分之一(33.3%),去年为30%.他认为,今年全球经济成长动能减缓,银行营运较不看好,"惟亚洲表现将优於欧美市场,希望做得比去年好."

上周星展集团公布2011年业绩,全年获得净利30.4亿坡元,同比上升15%,其盈利首次突破30亿坡元大关.因受惠于业务增长与客户交易收入增加,推动其总收入创新高至76.3亿坡元.(完)