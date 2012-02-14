〔新西兰经济〕财长称强势新西兰元带来挑战,但出口继续增长

美国个股：星巴克押注意大利，计画开设超高档咖啡店Roastery
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
路透惠灵顿2月14日电---新西兰财长周二表示,强势新西兰元给该国经济带来挑战,但出口整体上仍继续增长.
新西兰负责经济发展的部长Stephen Joyce在议会会议上代表财长英格利希表示:"强势新西兰元带来挑战,不过出口仍在继续增长."
他补充道,2011年出口整体增长表明一些出口商能够应对高汇率.(完)
--编译 孙茉莉;审校 隋芬
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
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