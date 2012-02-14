〔全球贵金属〕2月13日SPDR黄金持仓持平,iShares白银持仓减少0.44%

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透2月14日电---全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)周一的白银持仓量较上周五下降0.44%,而同期全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量持平.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,109,760.8 2月13日 41,109,760.8 2月10日 0.0 0.00%
iShares 310,518,841.0 2月13日 311,879,302.2 2月10日 -1,360,461.2 -0.44%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 王兴亚;审校 吴云凌
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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