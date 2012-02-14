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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 09:29 BJT

〔全球贵金属〕2月13日SPDR黄金持仓持平,iShares白银持仓减少0.44%

路透2月14日电---全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)周一的白银持仓量较上周五下降0.44%,而同期全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量持平.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,109,760.8 2月13日 41,109,760.8 2月10日 0.0 0.00%

iShares 310,518,841.0 2月13日 311,879,302.2 2月10日 -1,360,461.2 -0.44%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 王兴亚;审校 吴云凌

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