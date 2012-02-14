〔欧洲金融〕法国和比利时取消金融股卖空禁令

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透巴黎2月13日电---市场监管机构周一表示,法国和比利时取消部分金融股的卖空禁令.
分析师表示,市场人气改善可能是解除禁令背後的原因,解禁将增加市场交易的流动性.
由於欧洲央行(ECB)提供前所未有的廉价资金,一些法国金融股今年迄今累计反弹20-40%.
法国在8月11日与其他数个欧洲国家一同引入此禁令,因担心融资困境冲击法国银行股.
法国市场监管机构AMF在声明中表示,"针对特定法国金融股的卖空禁令已於2月11日解除,"其并称,已经引入披露空仓的新机制.
比利时市场监管机构FSMA取消有担保卖空KBC(KBC.BR)、KBC Ancora(KBCA.BR)、Dexia SA(DEXI.BR)和Ageas(AGES.BR)交易的禁令,但禁止裸卖空这些股票的规定仍然有效.
尚未立刻联系上法国财政部置评.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还