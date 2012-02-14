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市场报道 | 2012年 2月 14日 星期二 09:20 BJT

〔欧洲金融〕法国和比利时取消金融股卖空禁令

路透巴黎2月13日电---市场监管机构周一表示,法国和比利时取消部分金融股的卖空禁令.

分析师表示,市场人气改善可能是解除禁令背後的原因,解禁将增加市场交易的流动性.

由於欧洲央行(ECB)提供前所未有的廉价资金,一些法国金融股今年迄今累计反弹20-40%.

法国在8月11日与其他数个欧洲国家一同引入此禁令,因担心融资困境冲击法国银行股.

法国市场监管机构AMF在声明中表示,"针对特定法国金融股的卖空禁令已於2月11日解除,"其并称,已经引入披露空仓的新机制.

比利时市场监管机构FSMA取消有担保卖空KBC(KBC.BR)、KBC Ancora(KBCA.BR)、Dexia SA(DEXI.BR)和Ageas(AGES.BR)交易的禁令,但禁止裸卖空这些股票的规定仍然有效.

尚未立刻联系上法国财政部置评.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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