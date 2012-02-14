阿盟提议向叙利亚派驻维和部队,中国未明确表态

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月13日电---中国外交部周一称支持阿盟在叙利亚问题上的斡旋努力，但未表态支持阿盟所呼吁的向叙利亚派出维和人员计划。
“中方呼吁并支持阿盟继续其政治斡旋努力，为叙利亚问题的和平、妥善解决发挥积极和建设性作用，”外交部发言人刘为民在例行记者会上称。
“联合国应在《联合国宪章》宗旨和原则以及国际关系基本准则基础上提供建设性帮助。”
“联合国有关机构在叙利亚问题上的行动应有助於缓解紧张局势，有助於推动政治对话，化解分歧，有助於维护中东地区的和平稳定，而不应使问题复杂化。”
中国国家副主席习近平周二访问白宫时，料涉及叙利亚问题。中国外交部称，国务委员戴秉国周一和美国国务卿希拉里通电话时，讨论了叙利亚危机和习近平访美事宜。
戴秉国说道，“叙利亚问题本质上是叙内部事务。”
“我们的所做所为光明磊落，是经得起历史检验的，”戴秉国在谈及中国在叙利亚问题上的政策时称。（完）
--编译：李富强;发稿：程芳
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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