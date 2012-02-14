《热点透视》雅虎的阿里巴巴解决方案过於复杂,反而削弱价值

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 王翔琼

路透纽约2月13日电---雅虎(YHOO.O)离解决困扰它很久的阿里巴巴问题似乎更近了一步.以现金为主的股权交易,为陷入困境的雅虎减持阿里巴巴股份提供了一种节税的方法.不过这笔交易变得过於复杂,可能会摊薄雅虎股东的权益.

根据去年10月阿里巴巴另一股东软银对整个公司的估值,雅虎持有的40%阿里巴巴股份价值约140亿美元.雅虎所持上市公司雅虎日本(4689.T)的股份约值60亿美元.然而雅虎自身企业价值还不到190亿美元,低於在这两个亚洲公司的持股价值总和.虽然雅虎战略上存在问题,但仍在获利.释放价值的技巧在於,如何在最大程度节税的同时分拆公司.

根据谈论中的方案,阿里巴巴将向新成立的子公司注入至多60亿美元现金和30亿美元资产.雅虎将拥有这家新公司的控制权,作为交换要将阿里巴巴的持股比例降至15%.此举目的是让美国国税局视其为资产重组而非股权出售,从而免税.

这对雅虎投资者而言是个利好消息,持有阿里巴巴这家遥远企业的非控股股份,又不时与之意见不合,一直让雅虎投资者备感负担.但即便是在最好的情景下,雅虎可能仍要持有这家中国公司50亿美元的股份.此外,由於阿里巴巴没有上市,所以雅虎能以多大程度的公平价值套现也很难决定.

这项交易还可能变得更加复杂,因为阿里巴巴拟向新公司注入的资产也许尚未到手.对於阿里巴巴的这些收购,雅虎或许有一定话语权,但这可能为潜在卖家带来更多谈判筹码,把更多利益方引入新的雅虎实体,招致更多监管审查--因而也降低了投资者眼前的透明度.雅虎在摆脱中国的麻烦上越是抖机灵,整个交易能够创造的价值就越少.(完)