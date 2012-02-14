流行乐天后惠特妮·休斯顿的遗体被运回新泽西安葬

美国个股：星巴克押注意大利，计画开设超高档咖啡店Roastery
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶2月13日电---美国警方周一表示，流行乐天后惠特妮·休斯顿的遗体周一被从洛杉矶运回新泽西安葬。此前，围绕休斯顿的猝死又出现更多新情况。
当天早些时候，比弗利山庄警方对记者表示，休斯顿被发现时整个人浸在酒店房间的浴缸中，但他们拒绝推测她的死因。
惠特妮·休斯顿周六下午在美国洛杉矶比弗利山庄内的一家酒店去世，享年48岁。
比弗利山庄警察局警督Mark Rosen表示：“她的一名随从人员在浴缸中发现了休斯顿女士，然後叫来了酒店保安。”
“休斯顿被拖出来後，当第一批救助人员到来时，她已经失去了知觉和反应。”
Rosen表示，休斯顿的随行人员称休斯顿是在下午约3:30分在浴缸中被发现。她没有恢复意识，并在25分钟後被宣布死亡。
惠特妮·休斯顿长期沉迷于酒精、可卡因和大麻，并曾在2011年5月接受治疗。
警方周一下午表示，载有休斯顿遗体的飞机已经离开洛杉矶机场。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
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