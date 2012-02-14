〔欧元区经济〕法国总统萨科齐的税收改革计划在国会遇阻

美国个股：星巴克押注意大利，计画开设超高档咖啡店Roastery
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
路透巴黎2月13日电---法国总统萨科齐关於削减企业社保费用的计划周一遇阻,国会一小组拒绝了这项旨在恢复法国企业不断下滑的国际竞争力的计划.
萨科齐希望在大选前推进该计划,指望通过该计划恢复他的经济信誉.但这项改革并未得到选民的欢迎,因若降低企业社保缴费,则增值税将由当前的19.6%升至21.2%.
法国下议院财政委员会拒绝了包括上述改革在内的更新版2012年预算.法国下议院2月21日就该更新版预算举行全体投票时,这项改革仍可能赢得支持.
尽管上议院可能否绝这项举措,但下议院随後可以在最终投票中批准该改革计划.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。