〔欧元区经济〕法国总统萨科齐的税收改革计划在国会遇阻

路透巴黎2月13日电---法国总统萨科齐关於削减企业社保费用的计划周一遇阻,国会一小组拒绝了这项旨在恢复法国企业不断下滑的国际竞争力的计划.

萨科齐希望在大选前推进该计划,指望通过该计划恢复他的经济信誉.但这项改革并未得到选民的欢迎,因若降低企业社保缴费,则增值税将由当前的19.6%升至21.2%.

法国下议院财政委员会拒绝了包括上述改革在内的更新版2012年预算.法国下议院2月21日就该更新版预算举行全体投票时,这项改革仍可能赢得支持.

尽管上议院可能否绝这项举措,但下议院随後可以在最终投票中批准该改革计划.(完)