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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 09:58 BJT

〔中国新债〕进出口行周五发至多400亿元固息金融债,三年和五年期各半

路透上海2月14日电---中国进出口银行周二公告称,将於周五(17日)招标发行不超过400亿元人民币两期固息金融债,其中三年期和五年期各半.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为进出口行今年第一期和二期金融债.具体条款如下:

第一期 第二期

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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/固息 五年/固息

招标时间 2月17日10:00-11:00 2月17日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 2月21日 2月23日

发行期 2月17日-2月21日 2月17日-2月23日

上市日 2月27日 2月29日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

---------------------------------------------------------------------- (完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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