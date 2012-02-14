〔中国新债〕进出口行周五发至多400亿元固息金融债,三年和五年期各半

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透上海2月14日电---中国进出口银行周二公告称,将於周五(17日)招标发行不超过400亿元人民币两期固息金融债,其中三年期和五年期各半.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为进出口行今年第一期和二期金融债.具体条款如下:
第一期 第二期
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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元
期限/计息方式 三年/固息 五年/固息
招标时间 2月17日10:00-11:00 2月17日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标
缴款日/起息日 2月21日 2月23日
发行期 2月17日-2月21日 2月17日-2月23日
上市日 2月27日 2月29日
基本承销额 无 无
付息频率 按年付息 按年付息
---------------------------------------------------------------------- (完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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