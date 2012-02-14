《中国报摘》--其他报纸重要消息2月14日(II)

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
**证券时报**
--据悉,中国金融期货交易所进行了国债期货仿真交易的首日联网测试,市场总成交额达到510.77亿元人民币.
--国家外汇管理局称,2011年中国外汇市场交易量达到14.2万亿美元,日均成交581亿元,较2006年增长四倍.
--央行上海总部发布数据显示,一月份上海各项存款迅速回落,中外资银行本外币存款共计下降1,418.9亿元人民币.其中人民币存款减少1,468亿元,同比多减1,179.5亿元.
--中国机械工业联合会预计,2012年机械工业主要经济指标增速将下降,产销增速预计约为18%,利润增速预计约为12%.
**东方早报**
--记者从券商人士处证实,今後保荐代表人可同时签字的IPO项目将从现在的2个扩展到4个.
**经济参考报**
--受用户行业投资减速、出口市场动荡加剧的影响,2011年以来,机械产品的市场需求呈现疲软态势,产成品库存同比增速基本处於20%左右的高位,远远高於前两年10%左右的水平.中国机械工业联合会副会长蔡惟慈表示,机械工业产能过剩的状况会在相当长的时间内存在,今年机械工业主要经济指标增速将不及2011年.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕; 审校 乔艳红
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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