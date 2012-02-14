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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 10:24 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月14日(II)

**证券时报**

--据悉,中国金融期货交易所进行了国债期货仿真交易的首日联网测试,市场总成交额达到510.77亿元人民币.

--国家外汇管理局称,2011年中国外汇市场交易量达到14.2万亿美元,日均成交581亿元,较2006年增长四倍.

--央行上海总部发布数据显示,一月份上海各项存款迅速回落,中外资银行本外币存款共计下降1,418.9亿元人民币.其中人民币存款减少1,468亿元,同比多减1,179.5亿元.

--中国机械工业联合会预计,2012年机械工业主要经济指标增速将下降,产销增速预计约为18%,利润增速预计约为12%.

**东方早报**

--记者从券商人士处证实,今後保荐代表人可同时签字的IPO项目将从现在的2个扩展到4个.

**经济参考报**

--受用户行业投资减速、出口市场动荡加剧的影响,2011年以来,机械产品的市场需求呈现疲软态势,产成品库存同比增速基本处於20%左右的高位,远远高於前两年10%左右的水平.中国机械工业联合会副会长蔡惟慈表示,机械工业产能过剩的状况会在相当长的时间内存在,今年机械工业主要经济指标增速将不及2011年.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕; 审校 乔艳红

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