〔中国公开市场〕央票续停与正回购减量并举,灵活调节资金面意图明显(更新版2)

(新增央行公告内容)

* 一年央票第七周暂停发行

* 28天期正回购60亿元,环比减逾七成

* 央行灵活操作稳定资金面意图依旧

路透上海2月14日电---中国央行公开市场周二一年央票连续第七周暂停发行,正回购续唱独角戏,并且规模较上周缩减逾七成,显示在公开市场到期资金规模少,大盘新股发行在即的背景下,央行灵活调节市场流动性的意图不改.

业内人士预计,央行在一年央票发行方面将继续维持谨慎态度.因重启发行将被动回收市场流动性,且如果发行收益率发生变化,或引发不必要的政策改变预期.

央行今日公开市场进行了60亿元人民币正回购操作,期限28天,中标利率持平於2.80%.操作规模较上周同期缩减逾七成.

华东一银行交易员认为,央行停发央票的同时,继续进行正回购操作,说明"还是希望资金面属於正常态势,不会太紧也不会太松."

她解释说,正回购操作并未与央票发行一并继续暂停,或是央行想释放出短期内货币政策调控不会有所变化的意图,执行力度有望维持现状.

在时隔七周後,央行公开市场上周重启了正回购操作.当周28天和91天正回购操作规模分别为260亿元和200亿元,中标利率均持稳;而同时上报需求的央票,则询而未发.

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央票方面,广发银行金融市场部陈晓荣指出,年初以来一直未发行央票,导致市场积累了不少的需求.因此不排除重启後发行收益率可能下行,而由此引发的政策进一步放松预期料不为央行乐见.所以一年期央票何时能重启发行目前还无法判定.

央行1月初曾公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) 待定

正回购 (周二) 60

(周四) 待定

央票到期 70

正回购到期 --

====================================(完)