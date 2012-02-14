〔路透调查〕银行料在ECB本月三年期贷款操作中申购5,000亿欧元资金

路透班加罗尔2月13日电---根据路透对货币市场交易员的调查,欧洲央行(ECB)本月稍晚料将向欧元区银行体系再挹注5,000亿欧元的三年期廉价贷款.

ECB定於2月29日第二次提供三年期贷款,去年12月的首笔该类贷款操作提供了4,890亿欧元(6,450亿美元)资金,帮助拉低了意大利与西班牙等高负债国家的借款成本.

最新调查预计,此次贷款操作将吸引5,000亿欧元申购需求,高於上周调查所预估的4,000亿欧元.

ECB上周宣布,将放宽对银行在再融资操作中所用担保品的类别要求,ECB总裁德拉吉鼓励银行利用这一条件,称"使用三年期贷款没什麽不光彩的."

交易员已连续第三次上调对2月29日ECB贷款的规模预期,当前预估接近1月预估值的两倍,但远低於一些评论人士所揣测的1兆欧元或更大规模.

由於欧元货币市场上同类资金的利率要高得多,交易员称,银行将会纷纷申请ECB低价的三年期贷款.

"这简直就是免费的午餐,"一名交易员说,"唯一的风险就是申请得太多,而市场上又有更低价的资金.但我认为,没有太多机会能以更低利率拿到三年期资金."

ECB将以1%的利率无限额提供三年期资金,意味着所有申购需求都将得到满足.

交易员说,在担保品规则放宽後,本月参与贷款申购的银行可能会多过上次的523家.(完)