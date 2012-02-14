《外汇动态》美元/韩元回吐稍早多数涨幅,市场关注造船商与高盛

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
0135GMT--美元兑韩元KRW=KFTC回吐稍早的大部分涨幅,因投资者预计包括造船商在内的韩国出口商将卖出美元.
评级机构穆迪警告称,可能下调法国、英国和奥地利的AAA评级.穆迪已经下调了意大利等其他欧元区成员国的评级,不过交易员称市场对此已有预期.
美元兑韩元上涨0.1%至1,122.8,之前曾涨至1,124.6.
"近期造船商的订单令市场预期会有更多美元卖盘.市场人气也倾向於逢高抛出,"一外资银行驻首尔的资深交易员表示.
三星重工业(010140.KS)周二表示,该公司获得日本国际石油开发帝石(Inpex)总值3.05万亿韩元(27.1亿美元)的离岸天然气加工设施订单.
上述交易员预计,美元兑韩元目前波动区间为1,115-1,125.这种观点降低了与高盛出售韩亚金融集团股份相关的美元需求预期.
一名消息人士周二称,高盛以3,720亿韩元(3.316亿美元)的价格出售所持韩亚股份.
市场消息人士称,外资购买了其中约70%的股权,因此美元需求料不会很大.(完)
--编译 李春喜;审校 张荻
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金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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