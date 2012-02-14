〔中国新债〕中铁二局周五将发行3亿元中期票据,期限三年

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透上海2月14日电---中国中铁二局股份有限公司(600528.SS)周二公告称,将於周五(17日) 在银行间债市簿记建档发行3亿元人民币中期票据,期限三年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 中铁二局 10 3 3 2/17簿记建档 中国银行 AA 2/20 2/21 (600528.SS) =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 边竞; 审校 张喜良
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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