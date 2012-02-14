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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 10:26 BJT

〔中国新债〕中铁二局周五将发行3亿元中期票据,期限三年

路透上海2月14日电---中国中铁二局股份有限公司(600528.SS)周二公告称,将於周五(17日)
在银行间债市簿记建档发行3亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中铁二局      10       3         3    2/17簿记建档  中国银行     AA        2/20       2/21
  (600528.SS)
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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