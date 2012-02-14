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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 10:37 BJT

修正:〔中国新债〕苏州苏嘉杭高速周五将发行2.8亿元中期票据,期限五年

(更正:标题和表格中的公司名称应为"苏嘉杭高速")

  路透上海2月14日电---中国苏州苏嘉杭高速公路有限公司周二公告称,将於周五(17日)簿记建档发行2.8亿元
中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 苏嘉杭高速    7.8       2.8      5    2/17簿记建档  建设银行     AA        2/20       2/21
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 乔艳红

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