《外汇动态》美元/马币受空头回补提振上升,且可能升向3.073--交易商

0219GMT---交易商说,美元/马币(林吉特)因银行间投机客进行空头回补而上升,且可能因近期更多仓位调整而进一步上扬.

美元/马币上升0.5%至3.0410.吉隆坡一交易商说,该货币对有升向1月30日高位3.0600的空间.若突破该水准,则可能升向位於3.0730左右的阻力位,此水准附近有200日移动均线切入位(3.0726),以及12月至2月跌势的38.2%费波纳奇回档位(3.0727).

不过该交易员说他将逢高卖出该货币对,认为美元/马币的上升只是对马币升势的调整.

马币是今年迄今以来继是印度卢比之後表现第二佳的除日圆以外亚洲货币.印度卢比兑美元上升4.2%.(完)

--编译 杜明霞;审校 白云

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