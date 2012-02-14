〔中国新债〕中国石化周三将发行150亿元超短期融资券,期限九个月

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透上海2月14日电---中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)周二公告称,将於 周三(15日)簿记建档发行150亿元人民币超短期融资券(SCP),期限九个月. 本期券为中石化今年第二期超短融,此前1月曾发行50亿元九个月期超短融,票面利率4.38%. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国石化 300 150 9 2/15簿记建档 中国银行 AAA 2/16 2/17 (600028.SS)(0386.HK) 工商银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 边竞; 审校 张喜良
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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