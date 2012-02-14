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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 11:01 BJT

〔中国新债〕中国石化周三将发行150亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海2月14日电---中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)周二公告称,将於
周三(15日)簿记建档发行150亿元人民币超短期融资券(SCP),期限九个月.

  本期券为中石化今年第二期超短融,此前1月曾发行50亿元九个月期超短融,票面利率4.38%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中国石化     300       150      9   2/15簿记建档   中国银行     AAA       2/16       2/17
  (600028.SS)(0386.HK)                               工商银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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