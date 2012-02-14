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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 10:56 BJT

〔中国新债〕华电集团周五将发行40亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月14日电---中国华电集团公司周二公告称,将於周五(17日)在银行间债市簿记建档发行
40亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  华电集团     120       40       12   2/17簿记建档   光大银行     AAA       2/20       2/21
                                                      工商银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 曾祥进

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