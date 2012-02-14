《外汇动态》日本财务大臣安住淳的讲话或将限制美元/日圆升势

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
0236GMT---部分交易商称,日本财务大臣安住淳上周有关在78.20日圆附近停止干预的讲话,可能有助於将美元/日圆限制在此水准附近. 在国会问答时间,安住淳表示,去年10月当美元触及75.63日圆时,他指示手下进行干预,然後在78.20日圆水准停止干预.[ID:nCN1382064] 虽然之後其他官员试图淡化安住淳讲话的影响,称他只是谈及提问者所递交的文件,但部分交易商已猜测,当美元/日圆处於78.20日圆之上时,安住淳认为无需干预汇市. 美元/日圆JPY=现报77.61日圆,与纽约尾盘基本持平.(完) --编译 许娜;审校 龚芳
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金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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