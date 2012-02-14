〔中国金融〕银监会允许银行更灵活的对地方政府融资平台贷款进行展期--消息

路透香港/北京2月14日电---多位消息人士周二表示,中国银监会近日针对地方融资平台贷款提出了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.根椐此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.

一位来自国有商业银行的消息人士对路透表示,"重在增信"是可以对地方融资平台贷款进行展期的重要条件.

"只要有现金流的(地方融资平台贷款),包括抵押品全复盖的项目....,都列入可以展期的范围."上述消息人士称.

此前,中国银监会提出对原有期限安排不合理的贷款,在其满足担保抵押落实、合同补正到位等条件後,根据现金流与还本付息的实际匹配情况,经批准可适当延长还款期限或展期一次.

"已开工的不能让它烂尾啊...目前银监会还在研究,可以展期的具体期限还并不确定."另一位来自国有商业银行的消息人士称.

一位接近监管层的人士表示,银监会正在研究允许地方融资平台贷款展期的具体操作方式,但目前尚没有最後结论,预计未来几周内,银监会将下发正式文件.

中国银监会在接受路透查询时对上述消息不予评论.

中国审计署去年披露,地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.[ID:nCN1123804](完)