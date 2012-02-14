〔中国债市动态〕现券收益率盘整,市场对近期货币政策动向判断有分歧

路透上海2月14日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率波动不大.虽然此前总理一季度宏观政策预调和微调的言论,引发政策放松的遐想,但央行货币政策似乎未见明确松绑迹象,市场对政策调控预期出现分歧,多空胶着,现券收益率陷入盘整.

交易员并称,今日有大盘股网下申购,但目前资金面宽松,料不会加重债市抛盘,预计近期现券收益率震荡的可能性大.

"原来预测今年前三月要降1-2次存款准备金率,现在看来,可能性非常小了."上海一银行交易员表示."温家宝最近又在说宏观政策一季度要预调,可央行也没什麽信号."

他并指出,早盘利率产品收益率总体变动并不大,基本围绕上日收盘价附近震荡;信用产品成交略显活跃,但其收益率亦未见有明显的变动.

中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)拟通过A股首次公开发行(IPO)募集不超过50亿元资金.2月14日-15日为网下申购缴款日,网上申购日为2月15日.

中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.他并强调,促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.[ID:nCN1384262]

北京时间11:48,剩余期限约0.8年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.4700%/3.4400,上日尾盘报3.4550%/3.4500%.(完)