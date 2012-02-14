〔中国债市〕利率债收益率窄幅震荡,中等评级短融需求偏旺

路透上海2月14日电---中国银行间债市周二利率债收益率窄幅震荡,中等评级短融需求偏旺.地方融资平台贷款展期的消息,对城投债的激励作用不会立即见效,但投资者仍看好其後市表现.

北京一券商交易员表示,近期AAA级信用债需求趋弱,如果短期内没有新的政策指引,市场仍会偏冷淡.而AA及AA+级的短融则受到追捧,加之该品种存量偏少,容易促成收益率的下行.

"(信用债)短端活跃,中长期限交易比较清淡.短的(收益率)继续下,"北京一银行交易员亦指出.

对於城投债未来的走势,上海一保险公司分析师认为,虽然目前该品种交投较少,市场对其看法保守,看多不做多.但伴随着地方融资平台贷款展期等措施的出台,仍看好其後市表现.

多位消息人士周二表示,中国银监会近日针对地方平台贷提出了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.根椐此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.[ID:nCN1387824]

剩余期限约0.814年的央票1101094券最新报价收益率CN1101094=CFXM为3.4500%/3.4450%,上日尾盘为3.4550%/3.4500%,剩余期限约9.764年的国债110024券最新报价收益率CN110024=CFXM为3.54%/3.49%,上日尾盘为3.54%/3.49%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0067 3.7896

上日 2.6998 3.6570

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5009/3.4387

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8931/2.8485

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6264/3.5622(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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