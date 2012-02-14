《IFR短评》美元兑日圆以外亚币全线上涨,因欧元区多国评级遭调降

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
IFR悉尼2月14日电--美元兑日圆以外亚洲货币周二全线上涨,因有消息传出,欧元区更多主权评级遭下调,而且市场更加担心希腊债务/互换协议.
日圆以外亚洲货币几乎回吐了昨日录得的所有涨幅,因"风险"交易全面缩减.
在欧元交叉盘买需(特别是欧元/澳元)支撑下,欧元兑美元意外持坚.
美元兑坡元对今日时局进展反应最为强烈.美元兑韩元上档在一定程度上受到了出口商(造船商)卖单的压制.
随着欧洲开盘临近,欧洲投资者进场可能会带来新一波"风险"卖出操作,但市场总体上更倾向於在希腊债务/互换协议最终签署且交付前持观望态度.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选