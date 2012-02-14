《IFR短评》美元兑日圆以外亚币全线上涨,因欧元区多国评级遭调降

IFR悉尼2月14日电--美元兑日圆以外亚洲货币周二全线上涨,因有消息传出,欧元区更多主权评级遭下调,而且市场更加担心希腊债务/互换协议.

日圆以外亚洲货币几乎回吐了昨日录得的所有涨幅,因"风险"交易全面缩减.

在欧元交叉盘买需(特别是欧元/澳元)支撑下,欧元兑美元意外持坚.

美元兑坡元对今日时局进展反应最为强烈.美元兑韩元上档在一定程度上受到了出口商(造船商)卖单的压制.

随着欧洲开盘临近,欧洲投资者进场可能会带来新一波"风险"卖出操作,但市场总体上更倾向於在希腊债务/互换协议最终签署且交付前持观望态度.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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