〔中国新债〕重庆对外经贸集团下周二将发行2.2亿元短融,期限一年

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透上海2月14日电---中国重庆对外经贸(集团)有限公司周二公告称,将於下周二(21日)簿记建档发行2.2 亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 重庆对外 7.2 2.2 12 2/21簿记建档 光大银行 A+ 2/22 2/23 经贸集团 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 边竞; 审校
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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