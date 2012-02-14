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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 11:22 BJT

〔中国新债〕重庆对外经贸集团下周二将发行2.2亿元短融,期限一年

路透上海2月14日电---中国重庆对外经贸(集团)有限公司周二公告称,将於下周二(21日)簿记建档发行2.2
亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限     发行日      承销商    主体评级   起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
 =============================================================================================
 重庆对外       7.2      2.2      12    2/21簿记建档  光大银行     A+       2/22       2/23
 经贸集团                                       
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校

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