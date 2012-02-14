伊朗互联网服务遭暂时性屏蔽 现已恢复正常

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山2月13日电（记者 Joseph Menn）---美国互联网专家周一称，近几天伊朗大多数电脑用户无法访问邮件、社交网络和其他服务，令外界越发担忧伊朗政府正在扩大对普通公民的监控。

外部专家和伊朗博客作者称，互联网服务提供商似乎接到了伊朗政府的指令，从上周五开始屏蔽最常见形式的安全连接。周一互联网流量恢复至正常水平。

追踪全球互联网流量的美国公司Renesys的Earl Zmijewski表示，屏蔽明显影响了所有伊朗以外的加密国际网站，这些网站基於SSL协议，网址以“https”开头。

谷歌的Gmail服务也基於SSL协议，该公司称来自伊朗的访问流量突然大幅下降。

提供互联网匿名使用服务的Tor项目执行董事Andrew Lewman发现，类似情况从德黑兰开始，随後蔓延至伊朗全国。

Lewman指出，尽管白俄罗斯和缅甸等国也曾屏蔽SSL协议，伊朗是采取此举动的最大国家。

屏蔽消失的原因不明，或是因为伊朗一些政客的抱怨，或因为一些企业提出了反对意见，但大多数关注事态发展的人认为原因可能是测试结束。（完）