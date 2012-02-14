“网络爱情”风行 但要警惕谎言--调查

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月13日电(记者 Andrew Stern)---周一公布的调查显示，半数美国成年人认识一些在网上找到爱情的人，不过互联网在建立恋爱关系上比以往发挥更重要作用的同时，也是谎言和欺骗等导致关系终结的平台。
市场咨询公司Euro RSCG Worldwide对1,000名受访者进行的调查显示，有五分之一的人表示他们曾跟网上认识的人发生过一段浪漫关系或性关系。有49%的人认识一些通过网络建立恋爱关系的人。
不过，本月早些时候的一项调查显示，有三分之一的受访者认识一些因网络行为而导致关系破裂的人，有四分之三的人强烈认为，在爱情关系之外进行的网上涉性交流构成欺骗。
网络恋情的早期形式是，不希望彼此见面的陌生人在网上聊天室聚会交流。
Euro RSCG芝加哥集团总裁Norm Yustin表示：“在大多数情况下，人们的网络行为仅限於网络。”“而现在，我们的两个世界融合了，我们在网络上遇到的人以及我们在社交网络中的表现正或好或坏地影响我们的工作与生活。”
欺骗也是一直存在於网络中的一个问题。两名大学教授发现，他们在婚恋网站中抽取的78份个人简介中，有80%在某种程度上偏离事实（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。